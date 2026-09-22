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Журнал «Профиль»

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Россиянам 14–18 лет откроют доступ к цифровому рублю к концу 2027 года

Россиянам 14–18 лет откроют доступ к цифровому рублю к концу 2027 года

Сейчас счет цифрового рубля могут открыть граждане от 18 лет. Банк России работает над тем, чтобы через год открыть доступ к третьей форме национальной валюты несовершеннолетним россиянам, у которых уже есть паспорт.

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