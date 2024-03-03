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Экс-сотрудник ЦРУ: спецслужбы ФРГ "читают лекции, а не слушают других"

Спецслужбы ФРГ не заинтересованы в сотрудничестве с западными коллегами, поскольку "предпочитают читать лекции, а не слушать других", заявил в беседе с Focus бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и экс-глава российского департамента разведслужбы Джон Сайфер.

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