Экс-сотрудник ЦРУ: спецслужбы ФРГ "читают лекции, а не слушают других"

Спецслужбы ФРГ не заинтересованы в сотрудничестве с западными коллегами, поскольку "предпочитают читать лекции, а не слушать других", заявил в беседе с Focus бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и экс-глава российского департамента разведслужбы Джон Сайфер.
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