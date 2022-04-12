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История и археология: Что зашифровано на одном из самых таинственных артефактов в мире: Фестский диск

История и археология: Что зашифровано на одном из самых таинственных артефактов в мире: Фестский диск

Больше столетия минуло с тех пор, как при раскопках города Фест на Крите был найден один из самых таинственных и захватывающих артефактов в истории.

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