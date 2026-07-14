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Аргументы недели

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Французы осудили участие украинских военных в празднике

Оппозиция возмущена, что в праздничном параде по Елисейским полям строем прошли украинские военные. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил присутствие украинских военных на параде в честь Дня взятия Бастилии.

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