Французы осудили участие украинских военных в празднике

Оппозиция возмущена, что в праздничном параде по Елисейским полям строем прошли украинские военные. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил присутствие украинских военных на параде в честь Дня взятия Бастилии.
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