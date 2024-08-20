Правящая партия Грузии собралась объявить Саакашвили вне закона

TASS/AP/Irakli Gedenidze В случае победы на предстоящих 26 октября парламентских выборах в Грузии правящая партия страны "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" может объявить "Единое национальное движение" экс-президента страны Михаила Саакашвили неконституционным.
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