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Нижегородская правда

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Хоккеисты «Торпедо» выиграли третий матч подряд

Хоккеисты «Торпедо» выиграли третий матч подряд

В равной борьбе с минским «Динамо» гости взяли верх по буллитам – 2:1. Три победы кряду нижегородцы одержали впервые в сезоне.

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