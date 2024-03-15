Майнеры активизируют стратегию продаж по мере приближения халвинга биткоина

., Согласно недавним данным CryptoQuant, майнеры биткоинов начинают ликвидировать свои активы, вероятно, чтобы воспользоваться текущим подъемом рынка и стратегически реинвестировать в передовое оборудование для майнинга для будущей прибыли.
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