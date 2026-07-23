Житель Москвы подарил бывшей супруге кофемашину с оборудованием для прослушки

Москвич преподнес бывшей жене кофемашину, оборудованную устройством для скрытого прослушивания. Эта необычная ситуация привлекла внимание правоохранительных органов и вызвала широкий общественный резонанс.
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