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FiNE NEWS

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Житель Москвы подарил бывшей супруге кофемашину с оборудованием для прослушки

Москвич преподнес бывшей жене кофемашину, оборудованную устройством для скрытого прослушивания. Эта необычная ситуация привлекла внимание правоохранительных органов и вызвала широкий общественный резонанс.

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