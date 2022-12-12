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Nature: новый способ выявляет важнейшие фрагменты белка, которые вызывают аутоиммунитет

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета (University School of Medicine) в Сент-Луисе, Медицинской Школы Стэнфордского Университета (Stanford University School of Medicine ) и Оксфордского университета (Oxford University) разработали способ выявления важнейших фрагментов белка, которые усиливают аутоиммунитет, а также иммунных клеток, которые реагируют на них.

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