Nature: новый способ выявляет важнейшие фрагменты белка, которые вызывают аутоиммунитет

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета (University School of Medicine) в Сент-Луисе, Медицинской Школы Стэнфордского Университета (Stanford University School of Medicine ) и Оксфордского университета (Oxford University) разработали способ выявления важнейших фрагментов белка, которые усиливают аутоиммунитет, а также иммунных клеток, которые реагируют на них.