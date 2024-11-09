Во Мценске словесная перепалка двух мужчин закончилась убийством

Во Мценске мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве. Преступление произошло 4 ноября. Предварительно установлено, что подозреваемый находился вместе со своим знакомым в одном из домов в деревне Нижнее Ущерово Мценского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии