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Во Мценске словесная перепалка двух мужчин закончилась убийством

Во Мценске словесная перепалка двух мужчин закончилась убийством

Во Мценске мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве. Преступление произошло 4 ноября. Предварительно установлено, что подозреваемый находился вместе со своим знакомым в одном из домов в деревне Нижнее Ущерово Мценского района.

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