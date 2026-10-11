Топить турок в Чёрном море – плохая идея? Ответ уже дан. Впереди другая война

После некоторой паузы вновь оживилась ситуация в Чёрном море: на берегу снова горят хранилища зерна и масла, а под воду уходят иностранные суда, вышедшие из украинских портов.
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"Возможно, именно поэтому против Royad Mammadov было применено два дрона: один ударил по мостику, поразив капитана и его помощников, второй сделал дыру в корпусе, которая привела к затоплению судна." .......... интересно, как это все три помощника (на таком классе судна) оказались вдруг сразу все и на мостике? Это не говоря об старшем механике. И как одна пробоина смогла потопить такое судно? Сам учился в Седовке (Ростов-на-Дону) на штурмана и корабельную безопасность раньше преподавали чисто на опыте.....