Правительство Армении объявило о предстоящей отставке

Согласно Конституции, кабмин уходит в отставку из‑за нового созыва парламента Премьер‑министр Армении Никол Пашинян 30 июля сообщил, что правительство страны подаст в отставку в воскресенье — это связано с формированием Национального собрания нового созыва, пишут "Известия".