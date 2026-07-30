Правительство Армении объявило о предстоящей отставке

Согласно Конституции, кабмин уходит в отставку из‑за нового созыва парламента Премьер‑министр Армении Никол Пашинян 30 июля сообщил, что правительство страны подаст в отставку в воскресенье — это связано с формированием Национального собрания нового созыва, пишут "Известия".
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