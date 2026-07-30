Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Правительство Армении объявило о предстоящей отставке

Правительство Армении объявило о предстоящей отставке

Согласно Конституции, кабмин уходит в отставку из‑за нового созыва парламента Премьер‑министр Армении Никол Пашинян 30 июля сообщил, что правительство страны подаст в отставку в воскресенье — это связано с формированием Национального собрания нового созыва, пишут "Известия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии