Rhode Island farmer's giant pumpkin weighs in at 3,156 pounds

A farmer's massive pumpkin weighed in at 3,156 pounds at a Rhode Island contest, possibly breaking a world record that's less than a month old.
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