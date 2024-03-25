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Россия разработала новую сверхсекретную ракету "Торнадо"

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Комментарии
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Dash45
о сверхсекретом оружии не пишут и не ботают!
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