Россия разработала новую сверхсекретную ракету "Торнадо" Александр Полегенько/ТАСССегодня 2,6K прочитали На уходящей неделе российские военные наносят почти пять десятков групповых ракетных ударов по украинским центрам принятия решений, объектам военной и критической инфраструктуры.
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