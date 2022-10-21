Закон, порядок, государство

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В Иркутской области член Общественного совета при МВД помог задержать преступника

Член Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Усольский» Алексей Злобин помог сотрудникам полиции поймать местного жителя, который долгое время скрывался от следствия.

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