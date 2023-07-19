Безэкипажный катер MANTAS T-12 (Австралия-США)

Катер T-12 на выставке SNA-2018. Фото Navyrecognition.com В США ведется разработка разнообразных безэкипажных надводных судов.
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