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Безэкипажный катер MANTAS T-12 (Австралия-США)

Безэкипажный катер MANTAS T-12 (Австралия-США)

Катер T-12 на выставке SNA-2018. Фото Navyrecognition.com В США ведется разработка разнообразных безэкипажных надводных судов.

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