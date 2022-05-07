Картина дня. Финансы

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В окопах ВСУ все чаще находят "боевые наркотики"

В окопах ВСУ все чаще находят "боевые наркотики"

Так называемые "боевые наркотики", делающие из бойцов "универсальных солдат", нашли военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в брошенных украинскими военными окопах в Рубежном, сообщил журналистам боец ЛНР с позывным "Циркач".

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