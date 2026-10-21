МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге привлекла внимание не только из-за повестки переговоров, но и благодаря кадрам общения политиков.