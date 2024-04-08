Западные СМИ вновь заголосили о том, что "Путин отобрал ещё одну страну НАТО"

В Словакии президентские выборы вышли на второй тур. Первый показал, что симпатии избирателей разделились примерно пополам между экс-главой МИДа Иваном Корчоком и бывшим премьер-министром Петером Пеллегрини.
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