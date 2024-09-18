Секреты сборщиков ягод, которые хотят сколотить состояние

Ягодники Пряжинского района рассказали о том, как они зарабатывают деньги на сборе брусники, зачем им транзистор и какие опасности таит для них лес Текст, фото: Алина Гапеева Ягодные магнаты В интернете к началу ягодного сезона появляются призывы заработать на сборе дикоросов.