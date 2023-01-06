Газета.ру

7 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia VetscherskajaWittwer
    ... совсем очумели, одурешки... Ничего личного и лишнего"Украина.ру": в к...
  • Юрий анин
    Опять эффективный менеджер...Михаил Волков наз...
  • Владимир Афанасьев
    Российские либедорасты опять подкармливают врагов, чужим добром, но своими руками.Минэнерго Казахст...

Офицер заявил о переброске резервов ВСУ со сватовского направления в ЛНР под Кременную

Офицер заявил о переброске резервов ВСУ со сватовского направления в ЛНР под Кременную

Командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" сообщил, что украинские войска переводят свои резервы со сватовского направления в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы перебросить их в направлении города Кременная.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх