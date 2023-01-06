Офицер заявил о переброске резервов ВСУ со сватовского направления в ЛНР под Кременную

Командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" сообщил, что украинские войска переводят свои резервы со сватовского направления в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы перебросить их в направлении города Кременная.
Командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" сообщил, что украинские войска переводят свои резервы со сватовского направления в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы перебросить их в направлении города Кременная.
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