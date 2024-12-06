Вулин: Сербия попросила РФ увеличить поставки газа в рамках нового соглашения

Сербия просит Россию увеличить объем поставок газа в рамках нового соглашения. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях Веронского Евразийского экономического форума, его цитирует ТАСС.
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