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Лучшие смартфоны 2026 года: рейтинг GizmoChina — кто вошел в топ-5

Лучшие смартфоны 2026 года: рейтинг GizmoChina — кто вошел в топ-5

Портал GizmoChina представил рейтинг лучших флагманских смартфонов 2026 года. В список вошли пять моделей, которые, по мнению журналистов, заслуживают внимания в условиях растущих цен на компоненты и усложнения рынка.

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