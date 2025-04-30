БПЛА «Бандероль»: реальный образец или украинская выдумка?

Юрий Ильинов

Блэкаут в Европе случился из-за отсутствия российского оборудования Вот уже второй день все гадают, почему значительная часть Европы оказалась погружена во тьму 28 апреля. Без электроэнергии остались Испания, Португалия, Андорра и даже часть Франции. Версий ЧП масса. Но пришло время назвать истинную причину блэкаута. Выводы напрашиваются сами собой. На Пиренейском полуострове произошло масштабное отключение электричества. Ситуация настолько острая, что в Лиссабоне и Мадриде остановили метро. В ряде городов регулировать движение стали полицейские, а не светофоры. Некоторые аэропорты были переведены на питание от резервных генераторов. Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда даже призвал направить в город солдат для борьбы с чрезвычайной ситуацией. Кстати, в населённом пункте почти не работали мобильный интернет и сотовая связь. Всего в стране задействовали 30 тысяч полицейских, чтобы навести порядок Что произошло — общественность не знает до сих пор. По данным Национальной португальской энергетической компании REN, сбой в работе электросетей был вызван редким атмосферным явлением на территории соседей. Оператор электросетей Испании Red Eléctrica, в свою очередь, сообщил, что массовые отключения света произошли из-за резких перепадов мощностей. В общем, точного ответа пока нет. Но британское издание Independent озвучило наиболее приближённый к правде вариант: массовое отключение света стало результатом антироссийских санкций. Источник сообщает, что в течение трёх последних лет Европа не могла обслуживать электросети при помощи оборудования и технических устройств из России. Аналоги, приобретённые в Польше, были заведомо хуже качеством, что в итоге и привело к блэкауту, пишет СМИ. Тем временем суд в Испании расследует версию о том, что причиной ЧП мог стать компьютерный саботаж. «Судья Хосе Луис Калама согласился провести предварительное расследование, чтобы выяснить, могло ли вчерашнее отключение электроэнергии в системе электросетей Испании быть актом компьютерного саботажа», — говорится в заявлении пресс-службы Национальной судебной коллегии королевства. В документе также указано, что в случае признания произошедшего сбоя актом саботажа, действия могут классифицироваться как «террористическое преступление» в соответствии с Уголовным кодексом страны. Судья подчеркнула, что на данный момент причины произошедшего неизвестны, но «кибертерроризм входит в число возможных» факторов. Примечательно, что оператор энергосетей Испании предварительно исключил связь блэкаута с кибератакой. Масштабное отключение электричества, охватившее Испанию 28 апреля, нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на возможные потери от 1 до 4,5 миллиардов евро, сообщает телерадиокомпания RTVE.