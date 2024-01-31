Шойгу заявил, что нужно увеличить объемы выпуска и ремонта САУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских установок (САУ) на Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге.
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