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Шойгу заявил, что нужно увеличить объемы выпуска и ремонта САУ

Шойгу заявил, что нужно увеличить объемы выпуска и ремонта САУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских установок (САУ) на Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге.

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