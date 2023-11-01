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Дорожный коллапс продолжается: в Краснодаре вновь перенесли сроки сдачи подземного перехода на Красных Партизан

Дорожный коллапс продолжается: в Краснодаре вновь перенесли сроки сдачи подземного перехода на Красных Партизан

Дорожный коллапс продолжается: в Краснодаре вновь перенесли сроки сдачи подземного перехода на Красных ПартизанСо строительством подземного перехода на Красных партизан возле ККБ №2 сразу все пошло не так.

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