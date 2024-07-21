Кличко: Зеленскому придется провести референдум ради мира с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется провести референдум ради достижения мира с Россией. Такую возможность допустил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera 21 июля.
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