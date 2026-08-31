Корейская Showbox запустила лейбл микродрам Showbite

Южнокорейская кинокомпания Showbox, известная по таким проектам, как Exhuma («Зов могилы») и сериалу Netflix A Killer Paradox («Парадокс убийцы»), запустила новый лейбл микродрам Showbite.
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