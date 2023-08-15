Я вам честно скажу, диву даюсь, как много ещё среди нас людей, которые никак не могут понять, что в сегодняшней непростой ситуации лучше не покидать пределов Родины.
Не летайте русские в Турцию гулять
Комментарии
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И
Иринушка
Кретин, сейчас там большие проблемы, не зря эрдоган дергается. Бешеная инфляция, землетрясения, пожары.....
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1 час.
лина любимцева
Отдыхающие в Турции и Египте НЕ МОУТ ДОМОЙ ПОПАСТЬ!! Спят прямо на вокзалах, на полу... Бедолаги!! Несмотря ни на что мне их так ЖАЛЬ!! ВО ЛЮДИ ВЛИПЛИ!! За такие деньги еще и нервы мотают!!
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7 мин.
лл
лина любимцева
А во время СВО строить стране НАТО атомную станцию и делать "газовый хаб" - ЭТО КАК?... Ничё?... Не смущает?
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5 мин.
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