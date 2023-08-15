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  • Людмила
    ты с собой не попутал ? Такая вонь от тебя !💩💩💩"МЫ ЗНАЕМ ВСЕ ДАН...
  • лина любимцева
    А во время СВО строить стране НАТО атомную станцию и делать "газовый хаб" - ЭТО КАК?... Ничё?... Не смущает?Не летайте русски...
  • игорь золотарев
    Писали что этот без ноги сам сидел за расстрел односельчан от куда и ушёл в Вагнер..на этом и основывался конфликт.на...СВО В РОДНОМ ДОМЕ...

Не летайте русские в Турцию гулять

Я вам честно скажу, диву даюсь, как много ещё среди нас людей, которые никак не могут понять, что в сегодняшней непростой ситуации лучше не покидать пределов Родины.

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Комментарии
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И
Иринушка
Кретин, сейчас там большие проблемы, не зря эрдоган дергается. Бешеная инфляция, землетрясения, пожары.....
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1 час.
лина любимцева
Отдыхающие в Турции и Египте НЕ МОУТ ДОМОЙ ПОПАСТЬ!! Спят прямо на вокзалах, на полу... Бедолаги!! Несмотря ни на что мне их так ЖАЛЬ!! ВО  ЛЮДИ  ВЛИПЛИ!!  За такие деньги еще и нервы мотают!!
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7 мин.
лл
лина любимцева
А во время СВО строить стране НАТО атомную станцию и делать &quot;газовый хаб&quot; - ЭТО КАК?... Ничё?... Не смущает?
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5 мин.

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