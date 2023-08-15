Не летайте русские в Турцию гулять

лина любимцева

Отдыхающие в Турции и Египте НЕ МОУТ ДОМОЙ ПОПАСТЬ!! Спят прямо на вокзалах, на полу... Бедолаги!! Несмотря ни на что мне их так ЖАЛЬ!! ВО ЛЮДИ ВЛИПЛИ!! За такие деньги еще и нервы мотают!!