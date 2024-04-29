Хлеб, лосось и смузи: 6 продуктов, которые в современных реалиях трудно назвать «полезными»

Приверженцы здорового образа жизни просто не могут обойти стороной тему полезной пищи, а на просторах Интернета можно найти сотни различных блюд, которые готовят, казалось бы, из наиболее подходящих для этого ингредиентов.
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