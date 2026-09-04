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Ивановские новости

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В Ивановской области вынесли приговор пьяному водителю, создавшему ДТП

В Ивановской области вынесли приговор пьяному водителю, создавшему ДТП

Мужчина в состоянии опьянения врезался в опору освещения, его пассажир получил тяжкие травмы.Советский районный суд приговорил 30-летнего жителя Ивановского района к трём годам принудительных работ за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью пассажира.

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