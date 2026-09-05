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"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала

"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала

Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти с пятницы, 4 сентября. Об этом 5 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники .

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