Тонны медицинских отходов больше четырех месяцев не могут утилизировать в Барнауле

ИП, с которым заключен контракт на утилизацию, не имеет разрешения на эту деятельность В Барнауле более четырех месяцев не могут утилизировать медицинские отходы, которые полиция нашла в заброшенных гаражах.
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