Патрушев: США заинтересованы в мире на Украине, но Америка не едина

Американцы действительно заинтересованы в том, чтобы завершился конфликт на Украине. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.
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