Потеря командного пункта ВСУ: как видеоблогеры стали мишенью для дронов Ольга ВайленкоНедавние события на фронте на территории Украины еще раз напомнили о том, как современные технологии и социальные сети могут сыграть решающую роль в военных конфликтах.