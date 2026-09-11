В Челябинске открыли детский центр за 10 млн рублей на базе библиотеки

В посёлке АМЗ после обновления заработало детское пространство на базе библиотеки № 5. Учреждение в прошлом году стало победителем конкурса культурно-просветительских центров, который проводился в рамках национального проекта «Семья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какой-то фестивал...
- Какой-то фестивал...
- "Катастрофа для П...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым