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Царьград

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В Челябинске открыли детский центр за 10 млн рублей на базе библиотеки

В Челябинске открыли детский центр за 10 млн рублей на базе библиотеки

В посёлке АМЗ после обновления заработало детское пространство на базе библиотеки № 5. Учреждение в прошлом году стало победителем конкурса культурно-просветительских центров, который проводился в рамках национального проекта «Семья».

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