Выступавшая еще за СССР гимнастка Чусовитина в 49 лет выиграла этап Кубка мира

РИА Новости/Алексей Филиппов Представительница Узбекистан Оксана Чусовитина, которая ранее выступала за сборную СССР, одержала победу в соревнованиях в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.
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