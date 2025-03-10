В Смоленске у магазинов «Светофор» арестовали полтонны продукции

Внеплановые проверки магазинов специалистами Россельхознадзора идут во всех районах Смоленска В ходе проверки магазинов «Светофор» в Смоленске с реализации снято около 500 килограммов различной продукции.
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