Евродепутат Картайзер: на Западе мало известные антикоррупционные органы Украины

На Западе мало известны антикоррупционные органы Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
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