«Пока хочется уйти в тень», – Ксения Бородина впервые прокомментировала слухи о разводе с Омаровым, который недавно от неё съехал Оксана БуянкинаЖизнь Ксении Бородиной и Курбана Омарова находится под пристальным вниманием многочисленных поклонников, ведь в Сети ходит много слухов о расставании пары.
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