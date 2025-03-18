Театр абсурда
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Театр абсурда

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Американское похмелье Европы

Американское похмелье Европы

Автор: Алексей Белов  На днях депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Статую Свободы, в своё время подаренную французами американскому народу.

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