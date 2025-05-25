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В Германии рассматривают "Северные потоки" как повод для диалога с РФ

В Германии рассматривают "Северные потоки" как повод для диалога с РФ

www.globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa Предложение президенту России Владимиру Путину возобновить поставки газа в Европу по "Северным потокам" может способствовать продвижению диалога по урегулированию украинского конфликта, предположил премьер-министр Саксонии от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Михаэль Кречмер.

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