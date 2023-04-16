Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии: Переизбрание Байдена могут сорвать - Bloomberg

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может сорвать переизбрание Джо Байдена, считают эксперты.Помешать действующему президенту США Джо Байдену вновь занять пост главы государства в 2024 году может нефтяной альянс России и Саудовской Аравии.