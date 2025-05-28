Илон Маск: Борьба с коррупцией в США сложнее, чем кажется

Илон Маск в интервью The Washington Post рассказал о сложностях борьбы с коррупцией в США. Он отметил сложную ситуацию с бюрократией и подверг критику нападкам на его департамент DOGE, занимающийся государственной эффективностью.
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