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«Правда всегда торжествует»: Михаил Тройник высказался о разрыве с Юлией Пересильд

«Правда всегда торжествует»: Михаил Тройник высказался о разрыве с Юлией Пересильд

Актер выступил с загадочным заявлением на тему событий в его личной жизни. Михаил Тройник предоставлено Пресс-службойАктер Михаил Тройник, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Медиатор», впервые публично прокомментировал разрыв отношений с Юлией Пересильд.

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