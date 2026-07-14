«Правда всегда торжествует»: Михаил Тройник высказался о разрыве с Юлией Пересильд

Актер выступил с загадочным заявлением на тему событий в его личной жизни. Михаил Тройник предоставлено Пресс-службойАктер Михаил Тройник, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Медиатор», впервые публично прокомментировал разрыв отношений с Юлией Пересильд.
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