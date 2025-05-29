Ссору Арбениной и Гай Германики объяснили

Директор Арбениной: Слова певицы о режиссере Гай Германике не были оскорблением Концертный директор российской певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной Александра Рерих высказалась о конфликте между артисткой и режиссером Валерией Гай Германикой.
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