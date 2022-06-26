Проверьте свои знания из истории и политики Израиля

В Израиле 26 июня в очередной раз распускается кнессет (парламент). Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху уже заявил, что готов сформировать и возглавить новое правительство еврейского государства.