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Проверьте свои знания из истории и политики Израиля

Проверьте свои знания из истории и политики Израиля

В Израиле 26 июня в очередной раз распускается кнессет (парламент). Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху уже заявил, что готов сформировать и возглавить новое правительство еврейского государства.

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