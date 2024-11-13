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Появились подробности о десяти сбежавших из части российских военных

Появились подробности о десяти сбежавших из части российских военных

NGS.RU: шесть из десяти сбежавших из части в Коченево военных поехали в Кузбасс Шесть военнослужащих, которые сбежали из воинской части в Коченевском районе Новосибирской области, отправились в Кемеровскую область.

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