“Делай дейлики, осел” — состоялся анонс World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic В рамках про...

“Делай дейлики, осел” — состоялся анонс World of Warcraft: Mists of Pandaria ClassicВ рамках прошедшей трансляции Warcraft Direct, посвященной юбилею серии Warcraft, компания Blizzard анонсировала следующий этап классического цикла World of Warcraft: Mists of Pandaria ClassicЧитать дальше → источник#World_of_Warcraft_Mists_of_Pandaria.
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