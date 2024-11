“Делай дейлики, осел” — состоялся анонс World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic В рамках про...

“Делай дейлики, осел” — состоялся анонс World of Warcraft: Mists of Pandaria ClassicВ рамках прошедшей трансляции Warcraft Direct, посвященной юбилею серии Warcraft, компания Blizzard анонсировала следующий этап классического цикла World of Warcraft: Mists of Pandaria ClassicЧитать дальше → источник#World_of_Warcraft_Mists_of_Pandaria.