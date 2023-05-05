Овсянка, сэр: завтраки PEOPLETALK в ресторане Mon ChouChou

Каждый в редакции PEOPLETALK знает, что залог хорошего дня – вкусный и сытный завтрак. Например, наш шеф-редактор Кира никогда не отказывает себе в чашке капучино и френч-тосте, а редактор моды Крис обожает пышные сырники со свежими ягодами.